شيوخ عشائر ذي قار يطلبون مهلة من المتظاهرين وتأجيل تظاهرات الثلاثاء (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن عدد من شيوخ العشائر بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، في جلسة متابعة الأحداث الجارية بالمحافظة بين المتظاهرين والقوات الامنية في ديوان عشائر البدور غربي الناصرية.

وقال شيوخ العشائر في بينهم الذي تلقته وكالة شفق نيوز، +نطلب من المتظاهرين مهلة للتفاوض مع الحكومة، وعدم نصب الخيام في ساحة الحبوبي يوم غد الثلاثاء، بل وتأجيل التظاهرات"، مؤكدين ان" المتظاهرين هم أولادنا وسند هذه المحافظة، ما تحقق للناصرية ومدنها كان بدمائهم الزاكية".

وبين شيوخ العشائر في جلسة متابعة الأحداث، أن "المحافظة تمر بفتنة، ومن واجبنا الأخلاقي درء هذه الفتنة بالحكمة من قبل الزعامات القبلية ".

وأضافوا "نحن مع المتظاهرين في كل المواقف التي يتبنوها إذا لم تضع الحكومة الحلول لقضيتهم بشكل عاجل وسريع".

من جانبه، رد الناشط البارز في تظاهرات تشرين الجديدة، احسان ابو كوثر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، "احتراما وتقديراً لشيوخ ذي قار العموم، نعلن تأجيل تظاهرات يوم غد إلى إشعار آخر"، موضحا أن "قرار التأجيل يأتي في إطار منح فرصة إلى شيوخ العشائر لحلحلة الأمر وإعطائهم مساحة للتحرك".

وذيّل ابو كوثر موافقته على تأجيل التظاهرات الثلاثاء بعبارة "وننتظر الرد".