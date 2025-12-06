شيوخ عشائر ذي قار يحذرون: أراضينا الزراعية على حافة التجريف (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت مجموعة من شيوخ عشائر السعيد والسالم والخنجر في قضاء الغراف ضمن محافظة ذي قار، يوم السبت، بياناً مشتركاً طالبوا فيه الحكومة المحلية بإلغاء قرار التوسعة العمرانية باتجاه أراضيهم الزراعية.

وحذرت العشائر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من خطورة المضي في إجراءات التجريف التي تطال مساحات واسعة تُعد من أهم المناطق الزراعية في المحافظة.

وأشار البيان، إلى أن هذه الأراضي تمثل السلة الغذائية لمحافظة ذي قار وعدد من المحافظات الأخرى، لما تحتويه من محاصيل استراتيجية تسهم في دعم الأمن الغذائي المحلي، مؤكداً أن أي اعتداء عليها سيؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة.

يذكر أن معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية، حسن دعدوش قد قال لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء الماضي، إن الحكومة المحلية كثفت تحركاتها خلال الفترة الماضية تجاه وزارتي التخطيط والمالية لضمان إطلاق مستحقات الشركات العاملة في المحافظة.

ووفقاً لدعدوش، فإن المحافظة وجهت عدة كتب رسمية إلى وزارتي المالية والتخطيط، واستثمرت زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الناصرية لطرح ملف مستحقات الشركات بشكل رسمي، إضافة إلى إيصال طلبات المقاولين والشركات إلى بغداد.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، قد أطلق خلال شهر نيسان الماضي، الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى في محافظة ذي قار، بكلفة إجمالية تبلغ 2.195 تريليون دينار عراقي.