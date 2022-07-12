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"شيش حديد" ينهي حياة عضو في نقابة الفنانين العراقيين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-12T17:17:46+0000
"شيش حديد" ينهي حياة عضو في نقابة الفنانين العراقيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع عضو بنقابة الفنانين العراقيين اثر سقوطه على قضيب حديدي شمال غرب بعقوبة مركز المحافظة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفنان علي الغريب عضو نقابة الفنانين فرع ديالى، ومدير مدرسة احدى المدارس الثانوية بالمحافظة، لقي، اليوم، مصرعه بعد سقوطه على قضيب حديدي اخترق جسده وسبب نزيف داخلي توفي على أثره بالحال"، مبيناً أن "الحادث وقع في قرية الكصيرين التابعة لناحية جديدة الشط، (20 كم شمال غرب بعقوبة مركز المحافظة)".

واضاف المصدر، أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث". 

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