شيدت على الطريقة الرومانية وكانت محط الملوك والتجمعات العشائرية.. قاعة "آل جريان"، كومة من الركام

شفق نيوز/ بعيداً عن حضارة وتاريخ بابل العريق، تبرز امام الناظرين وعلى بعد (50) كم شرق مدينة الحلّة مركز المحافظة، قلعة بمتناقضيّ إرثها وواقع الإهمال التي بدت عليه.

على المسافة الواقعة بين بغداد والحلة وواسط تبرز قلعة "آل جريان"، والتي شيّدت على الطريقة الرومانية ويعود تأسيسها الى بدايات القرن العشرين، ولا يزال مالكوها حتى الآن موجودين.

تحاكي القلعة بين جدرانها المتهالكة إرثاً بموقعها المتميز عندما كانت محطة للسياحة لكثير من الملوك والأمراء وعوائلهم فضلا عن التجمعات العشائرية.

واليوم، فإن هذه القلعة بتاريخها العريق تحتاج الى إعادة ترميم واهتمام كبيرين سواء من ناحية المالكين أو حتى من الجانب الحكومي كونها تمثل معلما لمحافظة بابل الزاخرة بالآثار.