شيخ قبيلة "آل ازيرج" ينتقد "بشدة" زيارة وزير الداخلية لميسان ويوجه طلباً للسوداني

شفق نيوز/ انتقد شيخ قبيلة "آل أزيرج" في محافظة ميسان رعد الشواي، اليوم الجمعة، زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى المحافظة، وفيما بيّن أن زيارته كادت ان "تتسبب بزعزعة أمن المحافظة"، طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني بزيارة المحافظة و التدخل شخصيا للإشراف على تحقيقات الاعتداء عليه وعلى أفراد من أُسرته.

وقال الشواي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لم يكن موفقاً في زيارته إلى محافظة ميسان، وكادت ان تتسبب بزعزعة أمن واستقرار المحافظة"، مبينا أن "الوزير لم يقم بواجبه الصحيح".

وأضاف، أن "زيارة الوزير إلى ميسان كانت عبارة عن استعراض إعلامي، وللأسف، فإن الوزير لم يزرنا، ولم يقدم التعازي بحادثة الاعتداء التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أولادنا".

وتابع الشيخ الشواي "بعد حادثة الاعتداء طلبنا من أبناء قبيلة آل ازيرج ضبط النفس وترك الحادثة إلى الحكومة والاجهزة الامنية لحقن الدماء، وفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة المسؤولين ومحاكمتهم، وطلبنا عدم الاعتداء على أي شخص وهذا من أجل الحفاظ على أمن واستقرار محافظة ميسان وأمن العراق".

وبيّن شيخ قبيلة آل ازيرج ان "وفداً من المرجعية الدينية زارنا قبل أيام وأكدنا له أننا مع توجيهات المرجعية للحفاظ على حقن دماء الأبرياء".

وطالب الشيخ رعد الشواي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"زيارة محافظة ميسان والإشراف على حادثة الاعتداء ومحاسبة المجرمين ومحاكمتهم بأقرب وقت".

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري أكد، يوم أمس الخميس، خلال زيارته محافظة ميسان أهمية المحافظة في الجانب الاستثماري في البلاد، داعياً في الوقت نفسه العشائر العمل على نبذ الإخلال بالوضع الأمني.

وأكد الشمري ايضاً خلال اجتماعاته في محافظة ميسان، بعدد من شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة "على الدور للعشائر العراقية في دعم الأمن والاستقرار ومساندة الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع، فضلا عن المجرمين والخارجين عن القانون".

كما تعهد وزير الداخلية بملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون مهما كان توجههم أو انتماؤهم، مشددا على ضرورة الحد من المظاهر المسلحة في محافظة ميسان.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تدخل، يوم الأحد 11 حزيران 2023، على خط أزمة عشائرية تصاعدت حدتها بعد محاولة اغتيال شيخ عام لإحدى القبائل في محافظة ميسان.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ العام لقبيلة آل ازيرج، رعد الشواي، والنائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر محمد جثير (من القبيلة نفسها)، بعد إصابة الشواي بالرصاص في محاولة لاغتياله".

وبين المصدر أن "السوداني اطمئن على صحة المصابين وطلب منهم تهدئة الأوضاع كما وعد باعتقال المنفذين ومحاكمتهم".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أبلغ مصدر أمني في ميسان، وكالة شفق نيوز، بأن "نجل المجرم (جعفر الياسري) الذي قتل بعملية امنية، الجمعة 9 حزيران 2023، فتح نيران سلاحه على مجموعة أشخاص في حي القاهرة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة بينهم نجل شيخ عشيرة آل أزيرج في العمارة".

ولاحقاً أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، هوية ضحايا محاولة الاغتيال، مبيناً أن "القتيل هو الشيخ قيس جاسم الازيرجاوي، والمصابين الشيخ العام لآل ازيرج رعد الشواي، ونجله الشيخ محمد رعد الشواي، والشيخ نوار محمد جثير الازيرجاوي".

وكان مصدر امني ابلغ وكالة شفق نيوز، الجمعة الماضية بأن "قوة عسكرية كبيرة تابعة لقيادة عمليات ميسان، اشتبكت بعملية نوعية مع المطلوب للقضاء (سيد جعفر) ومجموعته، في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الميمونة مما أدى إلى مقتله مع اثنين من أفراد مجموعته، وإصابة أحد الجنود بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "العملية الأخيرة تأتي بعد محاولات سابقة لم ينتج عنها الإطاحة بالمجرم الذي يعد أشهر رئيس عصابة في ميسان، كما أنه قاتل مأجور وتاجر مخدرات، ونفذ العديد من عمليات السلب".