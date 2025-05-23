شيب وشباب يحصدون.. حنطة الحقول الصحراوية بالنجف تصل السايلو (صور)

شفق نيوز/ تحت أشعة الشمس، لم يتوقف العمال، وهم يضعون أغطية الرأس، عن حصد الحنطة في الحقول الصحراوية بمحافظة النجف، ومن ثم تسليمها لسايلوات المحافظة.

عمال كثر وآليات عديدة، لم تتوقف لحظة رغم الظهيرة اللاهبة، لحصد الحنطة، خاصة بعد توسع الأراضي المزروعة، وارتفاع انتاج المناطق الصحراوية عن المناطق المروية بالتوازي.

كاميرا شفق نيوز، رصدت عملية الحصاد، التي شارك بها رجال من مختلف الأعمار، وصولا إلى السايلوات، التي تسلمتها، في عملية متسلسلة تامة.