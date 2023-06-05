شواني يغلق عقارات سامراء بعد رصده "تلاعباً" في الأضابير

شفق نيوز/ أعلن وزير العدل خالد شواني، يوم الإثنين، إغلاق ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، مشيراً إلى رصده "خروقات وتلاعب" في سجلات الاضابير.

جاء ذلك خلال زيارته إلى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء سامراء، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ونقل البيان عن شواني قوله، إن "إغلاق الملاحظية سيكون لمدة شهر واحد واعتباراً من يوم الأحد المقبل وذلك لوجود خروقات وتلاعب في سجلات الاضابير".

واضاف، "ستكون هناك إجراءات أمنية مشددة في ملاحظية التسجيل العقاري بعد اغلاقها حفاظاً على السجلات وأموال المواطنين العامة والخاصة".

ووجه شواني بإعادة هيكلة ملاحظية التسجيل العقاري وتحويلها الى مديرية، كما وجه بشكل مباشر قائد شرطة سامراء بتوفير الحماية لملاحظية التسجيل العقاري لحماية سجلات املاك المواطنين وأملاك الدولة من التلاعب والتزوير.

وقال وزير العدل، "بعد اطلاع اللجنة السابقة على إجراءات التحقيقات في الملاحظية سوف سنجد الحلول المناسبة للخروقات التي حصلت بعد اعادة الهيكلية وسوف يتم رفدها بكوادر للارتقاء بالعمل خدمة للصالح العام".