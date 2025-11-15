شوارع بغداد تغتسل بمطر طال انتظاره (صور)

شفق نيوز- بغداد

منذ ليلة أمس وحتى ساعات صباح اليوم السبت، انتعشت شوارع بغداد وأحيائها بمطر طال انتظاره وسط مخاوف من جفاف يضرب شتى مناطق العاصمة وبقية محافظات العراق.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، في شوارع بغداد، توثق لحظات هطول الأمطار، في مناطق وسط العاصمة، من ساحة التحرير وشارع "ابو نؤاس" وشوارع منطقة الباب الشرقي.

وكانت توقعات الطقس في العراق، قد أشارت مساء يوم الجمعة، إلى اشتداد الفعاليات الجوية المتمثلة بهطول أمطار متفاوتة الشدة في تسع مدن مع احتمالية تشكل سيول خفيفة في اثنتين منها مساء اليوم وغداً السبت.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن "الحالة الجوية تستمر يوم السبت 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مع اندفاع محور المنخفض الجوي نحو البلاد، مما يؤدي إلى اشتداد الفعاليات الجوية المتمثلة بهطول أمطار متفاوتة الشدة، يرافقها البرق والرعد أحياناً، إضافة إلى نشاط متوقع للرياح السطحية وسط وجنوب البلاد".