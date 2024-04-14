شنق نفسه بحبل أرجوحته.. انتحار تلميذ بعمر 11 عاماً في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في مستشفى الحويجة جنوب غربي كركوك، مساء الأحد، بانتحار تلميذ عمره 11 عاماً، في حالة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "تلميذاً في الصف الخامس الابتدائي ويدعى (ع،ص،أ) من مواليد 2013، ويسكن قرية الجعفرية التابعة لناحية العباسي بقضاء الحويجة، أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه بحبل داخل المنزل".

وأضاف المصدر، أن "الطفل استخدم (حبل أرجوحته) وقام بوضعها حول رقبته وتعلق بها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ما شكل صدمة لذويه من رؤيته معلقاً في المنزل"، مبيناً أن "قوة من الشرطة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادثة".

يشار إلى أن محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، كانت قد سجلت يوم الجمعة الماضي، حالة انتحار في قرية الجعفرية بناحية العباسي ضمن قضاء الحويجة، لفتاة من مواليد 2002 بربطة عنق (شال).