شمول 13 ألف أسرة عراقية جديدة بالإعانة الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأحد، شمول 13 ألف أسرة جديدة بالإعانة الاجتماعية، وإطلاق الإعانات للشهر الجاري لمليونين و349 ألفاً و119 أسرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليوناً و546 ألف اسرة بمبلغ يتجاوز 372 مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من 572 ألفاً بمبلغ يصل إلى أكثر من 87 مليار دينار.

وأضافت أن هيئة الحماية الاجتماعية أكملت إجراءات شمول 13 ألفاً و679 أسرة جديدة بإعانة الحماية الاجتماعية من الوجبة الخاصة بالمعاقين والأطفال الأيتام ومرضى السكري وإدخالهم ضمن دفعة شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بعد إصدار البطاقات الذكية لهم، داعية الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام إعاناتهم.

يذكر أن هيئة الحماية الاجتماعية أكملت إجراءات أكثر من 33 ألف أسرة من الوجبة الخاصة التي أطلقت بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأدناه أسماء المشمولين الجدد من الوجبة الخاصة بالمعاقين والأطفال الأيتام ومرضى السكري: