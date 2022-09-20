شمول أكثر من 321 ألف عائلة عراقية تحت خط الفقر بالمعونات الاجتماعية

شفق نيوز/ كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة، سالار عبد الستار، يوم الثلاثاء، عن أعداد العوائل الجديدة المشمولة بمعونات الرعاية الاجتماعية، مبيناً أنه تم تخصيص أكثر من 670 مليار دينار ضمن قانون الأمن الغذائي للمعونات.

وقال عبد الستار في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، حضره مراسل وكالة شفق نيوز "بعد إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب تم تخصيص الأموال لشمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والإعانة الإجتماعية، والمبالغ موزعة وفق جداول".

وبين ان "الوجبة الأولى تكون حسب المبلغ المخصص وهي 226 مليار دينار لغرض شمول العوائل الجديدة المرسلة لنا والبالغ عددها 321 ألفاً و82 أسرة تحت خط الفقر، وتم استبعاد 33 ألفاً و159 أسرة فوق خط الفقر على اعتبار ان تلك الأسر غير مشمولة وفق القانون".

وأشار إلى أنه "سيتم نشر الاسماء المشمولة على شكل وجبات وفق جدول تتم مراجعته ويستمر هذا لمدة ثلاثة أشهر".

وفي رد على مراسل وكالة شفق نيوز، بخصوص النافذة الالكترونية التي انطلقت في 22 آب/ أغسطس الماضي ولغاية 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قال الوزير ان "التقديم يشمل العوائل الفقيرة كافة، والبوابة مفتوحة خلال 24 ساعة، والعوائل التي قدمت سيتم شمولها لاحقاً بعد إجراء عملية تقاطع البيانات وسيتم تخصيص أموال لها في قانون الموازنة العامة للعام 2023".

ولفت إلى أن "قانون الامن الغذائي خصص 678 مليار دينار للعوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية في وزارة العمل وتشمل الاعاقة والناجيات الايزيديات ومن هم تحت خط الفقر".

واضاف عبد الستار، ان "المبلغ المخصص لمعونات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يبلغ 200 مليار دينار".

من جانبها، قالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية سناء الموسوي خلال المؤتمر، ان "وزارة التخطيط لها معايير خاصة لشمول العوائل بالرعاية الاجتماعية، ويوم غد الأربعاء سيتم إرسال 100 اسم لكل محافظة وهكذا كل يوم وذلك لتفادي حصول ضغط على الموظفين والمراجعين وبعدها يتم ارسال رسائل خاصة عبر رقم الهاتف".

واوضحت ان "الدوام في دوائر الرعاية الاجتماعية بالمحافظات سيكون على شكل وجبتين صباحي ومسائي لاستكمال معاملات المشمولين التي سيتم استلام رسائل عبر رقم الهاتف لمعرفة موعد المراجعة".

ولفتت الموسوي الى ان "العوائل المشمولة عليها دفع فقط 10 آلاف دينار هي رسوم (كي كارد) وعلى العوائل الانتباه وعدم دفع اي رسوم أخرى خلال مراجعة دوائر هيئة الحماية الاجتماعية في المحافظات".

بدورها قالت المدير العام للحماية الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم خلال المؤتمر

"تم توزيع الفئات من المعاقين والعاطلين عن العمل والارامل والمطلقات وان الاسماء المشمولة ستنشر أسبوعيا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دون تدخل اي جهة او شخص في عملية اختيار الاسماء".

وأكدت ان "الشخص المعاق بإمكانه توكيل شخص آخر لمراجعة الدائرة واستلام البطاقة الإلكترونية".

واوضحت عبد الرحيم ان "عدد العوائل الجديدة المشمولة في بغداد 70 ألفاً و209 عوائل في جانبي الكرخ والرصافة، وفي واسط 12 ألفاً و918 عائلة، وديالى 14 ألفاً و270، والأنبار 20 ألفاً و945، والبصرة 18 ألفاً و975، وذي قار 29 ألفاً و288، وميسان 9695، وبابل 17 ألفاً و61، وكربلاء 13 ألفاً و361، والديوانية 14 ألفاً و140، وكركوك 10 آلاف و120، ونينوى 38 ألفاً و605، والمثنى 12 ألفاً و975، والنجف 19 ألفاً و308، وصلاح الدين 8919".