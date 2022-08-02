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شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بامتحانات الدور الثاني

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-02T15:57:54+0000
شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بامتحانات الدور الثاني

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس، بأداء امتحانات الدور الثاني.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي وبعد اجتماعه مع لجنة التربية النيابية، عقد اجتماعاً مع هيئة الرأي في الوزارة لمناقشة إمكانية شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بإمتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022".

وبين ان "الدليمي عرض القرار على القيادات العليا في الوزارة ضمن اجتماع هيئة الرأي، وتم التصويت عليه بالإجماع؛ مراعاةً لظروف الطلبة بصورة عامة".

ودعا الدليمي الطلبة إلى "استثمار هذه الفرصة التي منحت لهم والمثابرة لتحقيق حلم النجاح".

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