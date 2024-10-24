شمول المجمعات السكنية والمراكز التجارية‏ في بغداد بنظام الدفع الإلكتروني ‏لفواتير الكهرباء

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل, يوم الخميس، بشمول المجمعات ‏السكنية الاستثمارية والمراكز التجارية الكبرى في بغداد بنظام الدفع ‏الإلكتروني لفواتير الكهرباء‎.‎

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مسؤولي شركة بوابة ‏العراق الإلكترونية للخدمات المالية (سويچ) المشغلة لتطبيق الدفع ‏الإلكتروني.‏‎

وتقرر خلال الاجتماع التوسع في شمول المراكز التجارية الكبرى ‏كالمولات والجامعات الأهلية والمصانع في العاصمة بنظام الدفع ‏الإلكتروني, داعياً الى تطبيق المشروع في محافظات أخرى خلال ‏الفترة القادمة. ‏

وأكد وزير الكهرباء أن "نظام الدفع الإلكتروني يوفر للمواطنين سهولة وراحة أكبر ‏في دفع فواتيرهم, مما يسهم في توفير الوقت والجهد".‏ يُذكر أن وزارة الكهرباء أطلقت في شباط الماضي, مشروع الدفع ‏الإلكتروني لفواتير الكهرباء في بغداد, بالتعاون مع شركة بوابة ‏العراق الإلكترونية.

ويسمح هذا النظام للمواطنين بدفع فواتيرهم ‏بسهولة من أي مكان بإستخدام أي بطاقة إلكترونية، مع استلام إشعار ‏تأكيد عبر الهاتف.