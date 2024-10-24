شمول المجمعات السكنية والمراكز التجارية في بغداد بنظام الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء
شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل, يوم الخميس، بشمول المجمعات السكنية الاستثمارية والمراكز التجارية الكبرى في بغداد بنظام الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مسؤولي شركة بوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية (سويچ) المشغلة لتطبيق الدفع الإلكتروني.
وتقرر خلال الاجتماع التوسع في شمول المراكز التجارية الكبرى كالمولات والجامعات الأهلية والمصانع في العاصمة بنظام الدفع الإلكتروني, داعياً الى تطبيق المشروع في محافظات أخرى خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير الكهرباء أن "نظام الدفع الإلكتروني يوفر للمواطنين سهولة وراحة أكبر في دفع فواتيرهم, مما يسهم في توفير الوقت والجهد". يُذكر أن وزارة الكهرباء أطلقت في شباط الماضي, مشروع الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء في بغداد, بالتعاون مع شركة بوابة العراق الإلكترونية.
ويسمح هذا النظام للمواطنين بدفع فواتيرهم بسهولة من أي مكان بإستخدام أي بطاقة إلكترونية، مع استلام إشعار تأكيد عبر الهاتف.