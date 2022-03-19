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"شموع الفرح" تفجع عائلة بطفلتها في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-19T08:20:49+0000
"شموع الفرح" تفجع عائلة بطفلتها في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع طفلة رضعية وإصابة 5 اشخاص من عائلتها بحادث حريق في منزل بقضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث حريق وقع بمنزل في منطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى لوفاة طفلة تبلغ من العمر عامين واصابة 5 اخرين بجروح وحالات اختناق".

وبين المصدر، أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وقامت باخماد الحريق في المنزل"، لافتاً إلى أن "سبب الحادث يعود لقيام افراد العائلة بايقاد الشموع فرحا بحلول النصف من شعبان ".

واعتادت العوائل العراقية على ممارسة طقوس دينية بينها  ايقاد "الشموع" في ليلة النصف من شعبان في كل عام.

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