شملت وزراء ونواباً ومحافظين.. النزاهة تعلن صدور 42 أمر قبض واستقدام خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر آب الماضي.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "الجهات القضائيَّـة أصدرت (42) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (38) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-31/8/2023)، (5) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدامٍ".

وبينت الدائرة ان "الأوامر شملت (2) من أعضاء مجلس النوَّاب الحالي، ووزيراً سابقاً و(3) أسبقين، ووكيل وزير حالياً، و(2) سابقين، إضافة إلى مُحافظين سابقين، كما شملت الأوامر(8) مديرين عامين حاليَّـين، و(14) مديراً عاماً سابقاً، و (4) أسبقين، فضلاً عن عضو مجلس مُحافظة سابق".