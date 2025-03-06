"شمس البصرة".. إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، إطلاق "شمس البصرة" أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق بمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "انطلاق المشروع يأتي في إطار جهود وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، لتنويع مصادر الطاقة".

وأوضح البيان، أن "شركة توتال إنرجي الفرنسية بدأت الأعمال المدنية لتشييد محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة البصرة"، مبيناً أن "المشروع يمتد على مساحة تقدر بـ 9000 دونم في صحراء البصرة، ويضم نحو مليوني لوح شمسي موزعة على أربع وحدات توليدية".

وأشار إلى أن "المحطة ستنتج 1000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، بواقع 250 ميغاواط لكل وحدة".

وتابع أن "وزارة الكهرباء تشرف على تنفيذ المشروع، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز أمن الطاقة في البلاد".