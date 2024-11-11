شكوى قضائية جديدة ضد محافظ ذي قار بتهمة "الابتزاز"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ذي قار، يوم الإثنين، بتحريك شكوى جزائية جديدة ضد المحافظ مرتضى الإبراهيمي بتهمة "الابتزاز".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عضو مجلس محافظة ذي قار عمار الركابي، تقدم بشكوى جزائية أمام محكمة تحقيق الناصرية، ضد محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، بتهمة ابتزاز المسؤولين في مجلس المحافظة واستغلال نفوذه من أجل إقصاء خصومه السياسيين في ذي قار".

وشهدت الفترة الأخيرة تراشق بالاتهامات بين المحافظ الإبراهيمي، وأعضاء مجلس المحافظة، حتى وصف الأخير هجمات المحافظ ضد المجلس بأنها "تغطية على فضائحه المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان مجلس ذي قار قد أصدر بياناً في السادس من الشهر الجاري، ردّ فيه على اتهامات المحافظ مرتضى الإبراهيمي لأعضائه بالابتزاز وعدّها "سابقة خطيرة".

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "طالعنا باستغراب بيان محافظ ذي قار وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة، وهي سابقة خطيرة أن يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية، ويكرس نمطاً جديداً من التمسك بالسلطة، ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط".

وأضاف، أن "الأغرب هو تفاخر المحافظ بالاستقرار الأمني، وكأنه صاحب الفضل متناسياً جهود القوات الأمنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الأمن والاستقرار وفرض القانون على الجميع".

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار، قد طالبوا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

ويوم أمس الأحد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقل مدير مكتب محافظ ذي قار "منتظر الطبري الإبراهيمي".

وقال المصدر إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.