شكوك بنزاهة "قرعة الحج" في العراق تقود المسعودي للمساءلة النيابية

شفق نيوز/ أيام قليلة مضت على إعلان نتائج قرعة الحج في عدد من المحافظات العراقية وآخرها ما شهدته العاصمة بغداد يوم السبت، وسرعان ما رفق هذا الإعلان موجة من الجدل حول نتائجه.

وقالت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ملاحظات وشكوك كثيرة لدى أعضاء مجلس النواب على قرعة الحج التي أعلنت عنها هيئة الحج والعمرة".

وأضافت الهلالي: "سنقوم بجمع تواقيع وتقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، لاستضافة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، بشأن الخروق التي رافقت قرعة الحج".

ورأت أن "القوائم التي تم الإعلان عنها تختلف عن النسبة التي أعلنتها هيئة الحج، فهناك خمسة وستة أسماء من عائلة واحدة، وهناك أيضاً المئات من الأسماء ممن هم تحت سن 25 عاماً، وبنفس الوقت كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً لم تظهر أسماؤهم، ومن ظهرت أسماءهم قليلة جداً".

وتابعت الهلالي: "سنطلب من رئيس مجلس النواب بالنيابية، تشكيل لجنة النيابية خاصة لإعادة إجراء قرعة الحج، بإشرافها وتحت أنظار الجميع والرأي العام".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت هيئة الحج والعمرة، بدء فعاليات قرعة الحج لمحافظة بغداد للأعوام الثلاثة المقبلة، موضحة أن عدد المقاعد المتنافس عليها 3216 مقعداً لسنة 2025، و6508 مقعداً لسنة 2026، و6508 مقعداً لسنة 2027.