شكت تلكؤ بتسديد الأقساط.. هيئة الاستثمار تعد بتوزيع شقق جديدة في بسماية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الثلاثاء، عن استئناف توزيع شقق مجمع بسماية السكني مجدداً، فيما أشار إلى استمرار تلكؤ عدد من سكان المجمع بتسديد الأقساط الشهرية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس هيئة الاستثمار رفع تقريراً إلى مجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشة الملاحظات التي قدمها واستكمال مشروع بسماية السكني وتوزيع الشقق المتبقية على فئات المجتمع والمواطنين".

وأشار إلى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار عقدت العشرات من الاجتماعات مع شركة هانوا الكورية".

ولفت المصدر إلى أن "هناك المئات من أصحاب الشقق السكنية لم يسدوا ما بذمتهم من اقساط الشقق السكنية في مجمع بسماية".

وتابع "هناك 9400 شقة سكنية تم توزيع معظمها، منها 5000 شقة لعوائل شهداء الحشد الشعبي، و2200 شقة وزعت على المواطنين في الفترة السابقة، وهناك 2200 شقة متبقية سيتم توزيعها حسب الضوابط والتعليمات التي ستصدر بوقتها".

وشهد مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، توقفاً في العمل منذ العام 2020 بسبب عدم قيام هيئة الاستثمار الوطنية السابقة بصرف المستحقات المالية لشركة "هانوا" الكورية المنفذة للمشروع، ما دفع الأخيرة إلى الانسحاب من المشروع.