شكاوى مواطنين تودع مسؤولاً محلياً بديالى في السجن بتهمة الرشوة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد المسؤولين في المحافظة مُتلبِّساً بالجرم المشهود، حال تسلمه مبالغ ماليَّة لقاء إنجاز أعمال وظيفته.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"ورود شكاوى من المواطنين لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تفيد بامتناع مدير مديرية تنفيذ بعقوبة الحالي عن أداء واجباته الوظيفيَّة، لابتزاز المراجعين؛ من أجل دفع الرشى".

وتابعت الدائرة أن "مكتب تحقيق الهيئة بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن المعلومات، وبعد تأكده من صحتها هرع إلى نصب كمين محكم للمتهم، حيث تمَّت الإطاحة به متلبساً بتسلم مبالغ ماليَّة؛ لقاء تسليم الأضابير التنفيذيَّة الخاصة بأحد المشتكين".

ونوَّهت بأن "الفريق نظم محضر ضبط أصولياً، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".