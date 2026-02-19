شكاوى من "تأخير متعمد" في سيطرة الشهيد سبهان شرقي نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد عضو مجلس نينوى معاذ حجي، يوم الخميس، بوجود شكاوى متكررة من مواطنين بشأن ما وصفه بـ"التأخير غير المبرر" في سيطرة الشهيد سبهان عند المدخل الشرقي للمحافظة، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات تتسبب بانتظار المسافرين لساعات طويلة.

وقال حجي لوكالة شفق نيوز، إن "المواطنين يواجهون معاناة متكررة بسبب توقف أجهزة الفحص (السونار)، لذلك على الجهات المعنية توفير البدائل اللازمة وضمان انسيابية المرور".

وأضاف أنه "تواصل مع مكتب محافظ نينوى وعدد من الجهات الأمنية لمتابعة الموضوع"، داعياً إلى "التحقيق في أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات بحق أي تقصير يمس كرامة المواطنين ويعطل مصالحهم اليومية".