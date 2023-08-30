شكاوى من تفشي السرطان تتسبب بقطع خدمة اتصالات عن أجزاء واسعة من بعقوبة

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى بانقطاع خدمة شبكة "آسيا سيل" للاتصالات عن أجزاء واسعة من مدينة بعقوبة مركز المحافظة بعد إطفاء برج بث رئيسي على خلفية شكاوى من قبل سكان محليين يزعمون تفشي أمراض السرطان بسبب الإشعاعات الصادرة منه.

ونقل المراسل ان: محافظ ديالى وبناءً على شكاوى المواطنين قام بإطفاء برج اتصال رئيسي في بعقوبة إثر شكاوى قدمها سكان محليون يدّعون زيادة نسبة الإصابات بالأمراض السرطانية جراء الإشعاعات التي يبثها البرج.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة، فإن إصابات الامراض السرطانية غربي بعقوبة تجاوزت 30 اصابة ما أثار غضب وسخط جماهيري دفع إدارة المحافظة للدخول على خط الأزمة.

من جهته قال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن نتائج الفحوصات لم تثبت تسبب ابراج الاتصال بالأمراض السرطانية لغاية الآن إلا أن الشكاوى والتصعيد الشعبي تعاكس ذلك.

بيئة ديالى رفضت التعليق على الموضوع لعدم تخويلها بالتصريح الإعلامي من قبل وزارة الصحة والبيئة، لكنها أطلقت حملة شاملة للمسح الإشعاعي لجميع ابراج الاتصالات في الوحدات الإدارية كافة.