شقيق وزير التخطيط نائباً لمحافظ كركوك والتركمانية ضمن المخاطبات الرسمية.. وثائق

شفق نيوز/ وقع محافظ كركوك ريبوار طه، اليوم الأربعاء، على قرار تعيين إبراهيم علي محمد (شقيق وزير التخطيط العراقي محمد تميم) في منصب النائب الفني لمحافظ كركوك بدرجة مدير عام.

وبحسب الأمر الإداري رقم 3897 الصادر اليوم، والذي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، فقد تم تعيين محمد بناءً على الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب المادة 12 أولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2005.

وجاء هذا القرار بناءً على قرار مجلس محافظة كركوك رقم 2 لسنة 2024، الذي صدر في العاشر من آب، والذي نص على انتخاب إبراهيم علي محمد الجبوري لهذا المنصب.

كما وقع محافظ كركوك ريبوار طه، اليوم، على كتاب إحالة المحافظ السابق راكان سعيد الجبوري إلى التقاعد.

وأيضا، وجه محافظ كركوك بوضع اللغة التركمانية ضمن المخاطبات الرسمية بين جميع الدوائر الحكومية.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن هذا التوجيه جاء بعد متابعة دقيقة للكتب الرسمية الصادرة التي كانت تخلو من استخدام اللغة التركمانية.