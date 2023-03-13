شقيق المبرمج العراقي مأمون رسول يكشف قصة وفاة أخيه ورحلة شقائه في العناية المركزة

شفق نيوز / كشف شقيق المبرمج العراقي "المأمون رسول"، يوم الاثنين، عن التفاصيل الكاملة لحادث وفاة أخيه، فيما فند روايات وفاته نتيجة مضاعفات تبرعه بكبده لوالدته.

والمأمون رسول عبد علي" مبرمج عراقي، فاز مؤخراً بالمرتبة الأولى بجائزة فيسبوك في الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توفي قبل يومين وسط ظروف غامضة.

وبعد مرور يومين على وفاته، خرج منتظر رسول (شقيق مأمون) عن صمته وسرد تفاصيل كاملة عن حيثيات وفاته، بالقول: "قبل أكثر من شهرين شكا مأمون من زكام خفيف، وتناول على اثرها (الانتي بايتك) الأساسية".

لكن حالة مأمون تفاقمت وتطورت إلى اختناقات، وعند مراجعة الطبيب قال إنه مصاب بكورونا، وبعد التحليل وجدت مؤشرات أن الأمر يتعلق بالكبد، بحسب شقيقه.

وبدأ مأمون بتناول علاج الكبد بعد تحليلات عدة، لكن حالته ازدادت سوءاً، وبعد مراجعة دكتور آخر تبين أنه مصاب بكورونا.

وتدهورت حالة مأمون، بحسب شقيقه حتى وصلت إلى مرحلة انخفاض الأوكسجين، وبعد نقله إلى مستشفى الكندي، جرى إرساله إلى دار التمريض، ليكون تحت العناية المركزة كي يستمر على الأوكسجين.

وأضاف منتظر، أن الأطباء أخبروه بأن أخيه سيتعرض لجلطة، ويجب إجراء فتحة في رقبته"، وجرى ذلك بوضع أربع صمامات داخلة.

وبعد ذلك، جاء الدكتور الاختصاص، ورفع الصمامات، وطلب إجراء فتحة جديدة بالرقبة ليتنفس منها، وفي اليوم الثاني شخصت حالته على أنه مصاب بالسكّر، حتى توفي عصراً، وفق ما يقول شقيقه.

وقبل يومين، أعلن مركز الإعلام الرقمي، وفاة المبرمج العراقي "المأمون رسول عبد علي" الذي فاز بالمرتبة الأولى بجائزة فيسبوك في الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.