شقيقاه نفذا "دكَة عشائرية".. ضغط التحقيق يودي بحياة شخص يعاني من مشاكل قلبية شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن شخصاً يعاني من مشاكل صحية، توفي بسبب التحقيق معه من قبل عناصر قوة أمنية داخل منزله منطقة الحميدية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "وردت معلومات بوجود شخصين اثنين متهمين بإطلاق النار على احد الدور السكنية بدافع الدكة العشائرية، حيث تم توجيه قوة امنية الى محل الحادث في منطقة الحميدية شرق العاصمة ومداهمة المنزل لتنفيذ واجب القبض بحق الاثنين مطلوبين".

ولفت المصدر إلى أن "القوة الأمنية عند وصولها لم تجد المطلوبين داخل المنزل حيث لاذوا بالفرار"، مبيناً أن "عناصر الأمن لجأوا إلى التحقيق مع شقيق المتهمين، لكنه تعرض الى ازمة قلبية توفي على إثرها".

وأوضح المصدر أن "الشخص المتوفى تبين أنه مريض بالقلب ولديه جهاز لتنظيم دقات القلب"، مبيناً أن "ضغط الحادث والتحقيق أثرت على وضعه الصحي، وأثناء محاولة اسعافه فارق الحياة".