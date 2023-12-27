صور وفيديو بعدسة شفق نيوز.. نزول الغيث في ليالي بغداد

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متفرقة تستمر وفق التوقعات إلى يوم غد الخميس.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، شوارع العاصمة في لحظات نزول الغيث مساء اليوم الأربعاء.

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، قال في وقت سابق، إن البلاد على موعد لتقدم منخفض ممطر من غربيها يبدأ تدريجياً مساء الأربعاء.

وأضاف الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن التوقعات تشير إلى تعمق سحب ممطرة فجر ونهار الخميس في المناطق الوسطى والجنوبية مؤدياً إلى تساقط أمطار مختلفة الشدة وأحياناً أمطار تكون هطول بكثافة خاصة في الأقسام الغربية في المنطقتين الوسطى والجنوبية بما فيها العاصمة بغداد.

وبين الزيادي، أن الحالة تتوقف مساء الخميس وقد تعاود الأمطار مجدداً، ملمحاً عن حالة ماطرة مطلع بداية العام المقبل يوم (6) كانون الثاني، مؤكداً أن معدلات درجات الحرارة تبقى مقاربة مستبعداً موجات البرد.