شفق نيوز توثق فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب في اليوم الثاني لانطلاقه (صور)

شفق نيوز / شهد معرض العراق الدولي، اليوم الجمعة، حضوراً جماهيرياً في أرجاء المعرض الذي يقام في العاصمة بغداد.

وتجولت، كاميرا وكالة شفق نيوز، في قاعات المعرض، ووثقت حضور العشرات من العوائل والشباب الذين ارتادوه في اليوم الثاني لانطلاقه، ورصدت تفاعلهم مع دور النشر المختلفة والكتب المعروضة.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء (7 كانون الأول الحالي)، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي يقام في معرض بغداد الدولي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية هذه الفعاليات الثقافية التي تحظى باهتمام كبير، نظراً لدورها الثقافي، كما تنال أهميتها من الدور الذي تلعبه في مجال نشر المعرفة.

وأكد أن الحكومة داعمة لكل المبادرات الثقافية التي تسهم في تبادل الأفكار، وساندة لكل الجهود التي تحيي مثل هذه الفعاليات، وتعكس الجانب المضيء للعراق ببعده الثقافي والحضاري.