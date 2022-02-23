شفق نيوز توثق مشاهد من توافد السائرين نحو الكاظمية

وثقت عدسة وكالة شفق نيوز توافد آلاف العراقيين إلى مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد لتأدية زيارة دينية للمسلمين الشيعة بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وكان الزوار يتوافدون أيضاً من بقية أنحاء العالم في السنوات السابقة، إلا أن القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا حال دون ذلك هذا العام والعام الماضي.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

ومن المنتظر أن تبلغ أعداد الوافدين على الكاظمية ذروتها، يوم غد الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة.

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.

وفي وقت سابق، اليوم الاربعاء، حددت قيادة عمليات بغداد (الجهة الامنية والعسكرية العليا المسؤولة عن أمن العاصمة)، طرق سير الزائرين التي تم قطعها امام سير العجلات والدراجات بأنواعها وبضمنها الـ (تكتك، الستوتة) داخل العاصمة ضمن خطة "الزيارة الرجبية."

كما اعلنت وزارة الصحة عن اعدادها خطة للاسناد الطبي الطارئ خلال الزيارة لتقديم الخدمات الوقائية والصحية والطبية الطارئة للزائرين.