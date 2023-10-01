شفق نيوز توثق اللحظات الأولى لبدء العام الدراسي الجديد في العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد، بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، بمشاركة أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز اولى لحظات قرع أجراس المدارس إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد للإعلام الحكومي، إن "أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب توجهوا اليوم في جميع محافظات البلاد، إلى مدارسهم للمباشرة بالعام الدراسي الجديد، بعد أن أكملت الوزارة جميع استعداداتها لاستقبالهم، مشيراً إلى "إنجاز المرحلة الأولى مـن طباعة المناهج والشروع بالمرحلة الثانية التي ستوزع بشكل تدريجي بين المدارس".