شفق نيوز توثق الحياة في الفلوجة: هدوء امني ومعيشي منذ التحرير

شفق نيوز / يشهد قضاء الفلوجة، أكبر اقضية محافظة الانبار غربي العراق، وبعد مرور خمس سنوات على تحريره من قبضة تنظيم داعش حياة هادئة ومستقرة أمنياً ومعيشياً.

ووثقت عدسة كاميرا وكالة شفق نيوز خلال تجوالها في أسواق مركز القضاء وأطرافه هدوءًا واستقراراً واضحاً في جوانبه الأمنية والمعيشية بعد تحرير القوات الامنية العراقية للفلوجة من سيطرة التنظيم.

كما وثقت الكاميرا وضع سكان الفلوجة الذين أبدوا ارتياحهم من الأوضاع الحالية، ودعوا الى تعزيزها.

واجتاح تنظيم (داعش) في أواسط العام 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلثي العراق قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.