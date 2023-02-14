شفق نيوز تواكب خطى "المشاية" المتوجهين من المحافظات العراقية لزيارة مرقد الإمام الكاظم (صور)

شفق نيوز/ تواصل حشود الزائرين المتوجهين من مختلف المحافظات العراقية، السير نحو مرقد الإمام الكاظم شمالي العاصمة بغداد، لإحياء ذكرى استشهاده.

عدسة وكالة شفق نيوز واكبت "المشاية" القادمين من المحافظات الوسطى والجنوبية والذين وصلوا إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وهو الطريق المعتاد لهم للتوجه إلى مدينة الكاظمية حيث مرقد الإمام الكاظم.

وبطبيعة الحال وكما هو سائد منذ سنين طويلة، يتوجه الزائرون من مناطق سكناهم سواء كانوا من سكنة بغداد أو المحافظات الأخرى، سيراً على الأقدام في عدة مناسبات دينية أبرزها الزيارة الاربعينية والتي تصادف مرور 40 يوماً على استشهاد الإمام الحسين ومن معه في معركة الطف بكربلاء، والثانية هي ذكرى وفاة الإمام الكاظم في العاصمة.

وتضم حشود الزائرين رجالاً ونساءً وأطفالاً، كما يصطحب البعض منهم خيولاً لتأدية مشاهد تمثيلية دينية عن الحدث وتسمى بـ"التشابيه"، وآخرون يجرون خلفهم جمالاً لنحرها وطهوها وتقديمها كطعام للزوار.