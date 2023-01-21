شفق نيوز تواصل التقصي عن سرقة محجر الحديد المسرطن .. معتقلون وساحات ملوثة في ذي قار

شفق نيوز / كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تطورات جديدة بشأن ملف الحديد المسرطن في المحافظة، فيما كشفت عن اعتقال متهمين وضبط قطع حديدية "مسرطنة" في بعض الساحات جنوبي الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "المحجر الخاص بالمواد الملوثة والخطرة اشعاعيا تعرض إلى السرقة من قبل مجهولين وبمراحل منظمة، فيما باشرت الأجهزة الامنية المختصة بمسح عام للمناطق المشبوهة، والمعامل المختصة بالحديد"، مبينا ان "العملية تمت بمسافة 50 كم بعمق الصحراء".

وأضاف المصدر، ان " الأجهزة الامنية المختصة من عناصر شرطة البيئة تمكنت من ضبط قرابة 40 قطعة حديدة ملوثة في ساحات بيع الحديد السكراب في جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، بينها قطع تعود للمحجر الخاص الذي تعرض للسرقة بعمق الصحراء الواقعة بين ذي قار والمثنى".

وتابع المصدر، ان" الأجهزة الامنية اعتقلت 3 اشخاص مختصين ببيع هذه المواد، بينهم صاحب معمل لإنتاج الحديد في المدينة الصناعية وسط الناصرية "، لافتا إلى ان" امر الاعتقال صدر استناداً لاحكام المادة 34 من قانون البيئة".

واوضح المصدر، أن" الفرق الفنية المختصة لا تزال تتابع عن كثب تطورات هذا الملف الذي على صلة بالصحة العامة لعزله ومنع تداوله في السوق واعادة صهره مرة أخرى".

وكان مصدر مطلع كشف ، في 18 كانون الاول، عن وصول اجزاء من الحديد الملوث إلى أربيل في إقليم كوردستان، مبينا إن "قطع الحديد الملوث الذي سرق من مكان الطمر جنوبي العراق وصلت أجزاء منه إلى محافظة أربيل، وبالتحديد لبعض معامل الحديد".

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، كشف مصدر رفيع المستوى في محافظة ذي قار جنوبي العراق، عن تعرض موقع طمر المواد الملوثة إشعاعياً في الصحراء للسرقة من قبل مجهولين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "موقع طمر المواد الملوثة إشعاعياً في الصحراء المحاذية لمحافظة المثنى، يحوي على 36 قطعة حديد كبيرة الحجم ملوثة إشعاعياً، ويحوي كذلك على 2 طن من التراب الملوث المحيط بتلك المواد المسرطنة".

وأضاف أن "الموقع المذكور تعرض لسرقة 21 قطعة حديد ملوثة، ويعتبر من أخطر مواقع بث مرض السرطان في البلاد، وسرقة هذه المواد منه يعني إدخالها بصناعة مواد منزلية قد تصل إلى منازل المواطنين في أي لحظة".

وأوضح المصدر، أن "لجنة أمنية عليا شكلت لمتابعة هذا الملف الخطير، والذي أشرت فيه ضعف السيطرة الأمنية في منطقة طمر المواد الملوثة، حيث أن أقرب نقطة تفتيش تبعد أكثر من 20 كم عنها".

وأشار إلى أن "اللجنة الامنية العليا المشكلة لهذا الامر، أوصت أيضاً بتشديد العمل في السيطرات الأمنية على قضايا تهريب السكراب، وتمت الإطاحة مؤخراً بمحاولتي تهريب حديد السكراب إلى خارج المحافظة".

ونوه المصدر، إلى وجود "زيارات ميدانية مفاجئة لمعامل الحديد المنتشر في البلاد، للاطلاع على المواد المستعملة في صناعتها، وسحب نماذج منها بغية متابعة الحديد ما إذا كان ملوثاً إشعاعياً أم لا".