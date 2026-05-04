شفق نيوز تنشر نص مقترح تعديل قانون تظليل زجاج السيارات
2026-05-04T14:21:18+00:00
شفق نيوز- بغداد
تنشر وكالة شفق نيوز، نص مقترح قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح القانون الذي يتضمن فقرة واحدة تخص "تظليل السيارات".
وجاء في النص ما يلي:
المادة (1): يُلغى نص الفقرة (و) من البند (أولاً) من المادة (25) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 ويحل محله ما يأتي:
"قيادة عجلة ذات زجاج مظلل أو تحمل ستائر، وتحجز لحين رفع التظليل والستائر ما لم يكن التظليل والستائر بموافقة وزارة الداخلية مقابل أجور على وفق ضوابط تصدر عن وزير الداخلية".