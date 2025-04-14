شفق نيوز تنشر نص تعديل قانون التربية قبل مناقشته تحت قبة البرلمان

تنشر وكالة شفق نيوز، نسخة من مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2025.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب العراقي ضمن جلسته اليوم الاثنين، القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، ضمن مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش والتصويت.

وشهدت محافظات عراقية عدة بينها ذي قار، الاسبوع الماضي، تظاهرات واسعة نظمها المعلمون والتدريسيون احتجاجاً على تردي أوضاعهم المالية والمهنية، وطالبوا بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم، أسوة ببقية موظفي الوزارات الأخرى.

واصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة، فضلاً عن تخصيص قطع اراضي لهم.