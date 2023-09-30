شفق نيوز تنشر نتائج التحقيق الخاصة بحريق زفاف الحمدانية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم السبت، عن نتائج التحقيق في حادث حريق قاعة زفاف الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المسؤولة عن التحقيق في حادثة الحمدانية انهت اعمالها وسلمت النتائج الى وزير الداخلية الذي سيعلن يوم غد اسباب الحادثة".

واوضح ان "النتائج اكدت ان الحادثة لا يوجد بها اي عنصر جنائي وان الالعاب النارية والسندويج بنل هما السببين الرئيسيين للحادثة".

ولفت المصدر الى ان "القاعة تخلو من اجراءات السلامة ولا توجد اي مخارج للطوارئ".

وأعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة فاجعة قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية إلى 107 ضحايا تم تسجيلهم رسمياً لدى الطب العدلي بمدينة الموصل ، من بينهم 41 جثة متفحمة لم يتم التعرف عليها لغاية الآن.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.