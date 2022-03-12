شفق نيوز تنشر نتائج الامتحان الخارجي للثالث المتوسط والسادس الاعدادي "بكافة فروعه"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، نتائج الامتحان الخارجي "الدور التمهيدي" لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي (بكافة فروعه) للعام الدراسي 2021– 2022.

ونقلت الوزارة في بيان لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بالزام الطلبة المؤهلين بمراجعة مدارسهم لغرض اكمال الوثائق المطلوبة بمدة اقصاها اسبوع من تأريخ اعلان النتائج.

وأكدت اللجنة انه سيتم الغاء نتيجة غير المستوفين للشروط او الذين لم ترسل وثائقهم لمراكز الفحص، على أن يقوم مدير المدرسة المعنية بتسليم الوثائق المطلوبة إلى قسم الامتحانات ولا تسلم بيد الطالب المؤهل .

تائج الفرع العلمي (الاحيائي) لجميع المحافظات :-

https://drive.google.com/drive/folders/1PXMSD1CRCLDt7paVQv_m6OTwP1tDVY-J?usp=sharing

نتائج الفرع العلمي (التطبيقي) لجميع المحافظات :-

https://drive.google.com/drive/folders/1eZSmmx60BQfgL7dvFjEiI4v-Qphn4Gjs?usp=sharing

نتائج الفرع (الأدبي) لجميع المحافظات :-

https://drive.google.com/drive/folders/1oY5DBNipuPG3v70yC7gNWTdmL03jV1vU?usp=sharing

رابط نتائج الثالث المتوسط لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/drive/folders/1y-Tzy0oX30xM_Kdf1itDGF64Fvz_8TeJ?usp=sharing