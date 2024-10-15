قرارات مجلس الوزراء العراقي لمكافحة التلوث البيئي

شفق نيوز/ أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث وتعزيز البيئة.

وجاءت القرارات، وفق بيان حكومي، ورد الى وكالة شفق نيوز، على النحو التالي:

أولاً: تتولى وزارة البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يلي:

توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لجمع البيانات اللازمة لمعالجة أنواع الملوثات البيئية بشكل علمي ومدروس. إيقاف الأنشطة الملوثة للبيئة وجميع الفعاليات المولدة لأشكال التلوث، بما في ذلك تغيير الوقود المستخدم أو استخدام مضافات خاصة أو فلاتر تسهم في الحد من الانبعاثات الملوثة. وضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين نوعية الهواء، عملاً بنظام حماية الهواء المحيط من التلوث رقم 4 لسنة 2012، وتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء عن الإجراءات المتخذة.

ثانياً: تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يلي:

تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحد من الأنشطة الملوثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية لمراقبة جميع أشكال التلوث. تعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة، بهدف إيقاف جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها. تنسيق وزارة البيئة مع فريق (CBRN) التابع لمديرية الدفاع المدني العامة، بشأن قياس درجات التلوث في عموم العراق.

ثالثاً: تتولى وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد اتخاذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات، والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر لتقليل تلوث الهواء، وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين.

رابعاً: تتولى وزارة النفط اتخاذ الإجراءات اللازمة كما يلي:

وضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها، وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر. إيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد النفطي. إضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة، ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى، وكذلك معالجة التصريفات السائلة منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة.

خامساً: تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية وفقاً للشروط البيئية، وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات، بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية، والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآلية صديقة للبيئة.