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شفق نيوز تنشر أسماء المقبولين في تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-28T13:56:51+0000
شفق نيوز تنشر أسماء المقبولين في تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاربعاء، إصدار أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية للعام الدراسي 2019/2018.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التعيينات شملت خريجي (كليات التقنيات الطبية والصحية من خريجي الجامعات العراقية الحكومية والاهلية/كليات ومعاهد واعداديات التمريض /كليات طب الاسنان للجامعات العراقية وغير العراقية وللدورين الاول والثاني /كليات الصيدلة للجامعات الحكومية والاهلية العراقية وغير العراقية /كلية الطب من خارج العراق/خريجي المعاهد الطبية والتقنية /خريجي المعاهد الطبية والتقنية داخل وخارج العراق واقليم كوردستان).

ونشرت الوزارة رابطاً للاطلاع على الاسماء

‏https://moh.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=20443

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