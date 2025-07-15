شفق نيوز تكشف مراحل تشغيل مطار الموصل الدولي

شفق نيوز - نينوى

أكد مدير مطار الموصل الدولي، عمار البياتي، اليوم الثلاثاء، أن المطار بات جاهزاً للافتتاح من الناحية الإنشائية والفنية، بعد إكمال جميع أعمال الإعمار والبنى التحتية، مبيناً أن المرحلة الحالية دخلت طور التشغيل والتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة المطار.

وأوضح البياتي في تصريح لوكالة شفق نيوز أن محافظة نينوى شكلت لجنة فنية متخصصة لدراسة أربعة عروض تقدمت بها شركات تشغيلية، منها شركتان تركيتان، وشركة عُمانية، ورابعة عراقية، موضحاً أن اللجنة ستعمل على اختيار العرض الأنسب والأكثر كفاءة بما ينسجم مع المعايير الدولية للمطارات.

وأشار إلى أن اللجنة ستأخذ وقتاً كافياً لتقييم الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية، متوقعاً أن تستغرق هذه المرحلة نحو شهرين على الأقل، تمهيداً لتحديد الجهة المشغلة وافتتاح المطار أمام حركة الطيران التجاري.

وكان محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل قد اعلن، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، عن هبوط أول طائرة تجريبية تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار الموصل الدولي.

يذكر أن مشروع مطار الموصل الدولي قد شهد انطلاقة جديدة عام 2023 بسبب الدمار الذي لحق به إبان سيطرة داعش على الموصل، وتم تمويله عبر موازنة الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، وبتعاون مباشر مع عدة جهات حكومية من ضمنها وزارات النقل والداخلية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة المنافذ الحدودية.

وكشف مصدر مطلع، مساء السبت الماضي، عن افتتاح مطار الموصل الدولي نهاية الأسبوع الجاري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما من المتوقع أن تشمل الزيارة افتتاح جامع النوري ومئذنته الحدباء.