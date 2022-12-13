شفق نيوز تكشف عن "ثغرة" بكتاب الاجتماعيات للسادس الابتدائي والتربية توضح

شفق نيوز/ كشفت وكالة شفق نيوز، عن وجود ثغرة بكتاب الاجتماعيات لتلاميذ طلبة السادس الابتدائي، فيما أوضحت وزارة التربية أسباب ذلك.

واستقصت وكالة شفق نيوز منهج الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي المتخصص بشرح شامل لمحافظات البلاد من حيث السكان والجغرافيا المتعددة والموارد الطبيعية وطبيعة المناخ كاشفة عن غياب إدراج 3 سدود اروائية مهمة في المنهج ضمن محافظة ديالى وهي ( سد الوند الستراتيجي في قضاء خانقين وسدي مندلي وقزانية شرقي ديالى).

وقال محسن سلام العزي (معلم جغرافية) متقاعد لوكالة شفق نيوز، "من الغرابة عدم إدراج "سد الوند وسدود مندلي وقزانية" في منهج الاجتماعيات للصف السادس ابتدائي رغم قدم سدي مندلي وقزانية ومرور 9 سنوات على انجاز وافتتاح سد الوند في قضاء خانقين".

وطالب العزي في حديثه لوكالة شفق نيوز، بـ"اعادة إدراج سدود ديالى في منهج الاجتماعيات لأهميتها لابناء ديالى وما تمثله من موارد مائية مهمة وخزين استراتيجي يغطي حاجة أكثر من 200 ألف نسمة في ديالى ولمختلف الاحتياجات".

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد لوكالة شفق نيوز، إن "مناهج الوزارة قد تذكر التفاصيل العمومية دون الخوض في التفاصيل الاخرى في بعض المواد تبعاً لمعايير علمية، فليس كل المدن او الانهر او السدود تذكر تفصيليا".

واكد السيد، "وجود توجه لإدراج تلك السدود في المناهج او النظر بالتوسع بالمناهج في السنوات المقبلة".

وأنجزت الموارد المائية سد الوند العام 2013 وهو سد ترابي يبلغ طوله 1300 متر، و ارتفاعه 24 مترا وبكلفة مالية بلغت انذاك 30 مليارا و500 مليون دينار فيما تبلغ طاقته التخزينية 38 مليون متر مكعب.

فيما يعد سدا مندلي وقزانية الخزين المائي الوحيد لمناطق شرق ديالى ويعتمدان على السيول والفيضانات فيما يعانيان الإهمال منذ سنوات طويلة بسبب الترسبات وغياب أعمال الصيانة والتأهيل.