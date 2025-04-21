شفق نيوز تكشف أسماء عمداء كليات جامعة الموصل الجدد

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة في جامعة الموصل، يوم الإثنين، عن تكليف 25 عميداً بإدارة كليات الجامعة، خلفاً لمن تم استبدالهم بالتغييرات الإدارية التي شهدتها الجامعة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الجامعة أجرت حركة تغييرات إدارية داخلية طالت عمادات كليات ومناصب مساعدة لرئاسة الجامعة، ضمن مسعى لتدوير الكفاءات وتطوير الأداء الأكاديمي".

وشملت التغييرات تكليف الأساتذة التالية أسماؤهم:

عبد الرحيم إبراهيم جاسم الحديدي – مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

همام غانم إبراهيم محمد زبير – عميد كلية الطب

عمر محمد حمودن حسين الخزرجـي – عميد كلية الهندسة

هيام عادل إبراهيم الطائي – عميد كلية العلوم

علي فاروق قاسم المعاضيدي – عميد كلية الزراعة والغابات

حاتم فهد هنو الطائي – عميد كلية الآداب

سنان زهير محمد جميل ملا علي – عميد كلية الإدارة والاقتصاد

جاسم فتحي علي حسين آل علي – عميد كلية التربية للعلوم الصرفة

سيفان سعد فاضل عباس المحمود – عميد كلية الطب البيطري

نبراس يونس محمد أحمد آل مراد – عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

نعيم رياض سليم أحمد السليـم – عميد كلية طب الأسنان

عبد العزيز رمضان علي طاهر الجبوري – عميد كلية الحقوق

ياسر فخري مصطفى حسين الخيـرو – عميد كلية الصيدلة

محمد يونس صالح شـاذة الحمـدي – عميد كلية التربية الأساسية

تحسين محسن حسين علي العلي – عميد كلية التمريض

حامد إبراهيم أمهيدي خلف الراشدي – عميد كلية الفنون الجميلة

ضحى بشير عبد الله محمد البزاز – عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات

طه حماد مخلف حمادي الجنابي – عميد كلية العلوم الإسلامية

صهيب خالد جاسم أحمد الطائي – عميد كلية العلوم السياسية

مثنى جاسم محمد خلف الطائي – عميد كلية العلوم البيئية

شذى حازم كوركيس حنا سادة – عميد كلية التربية للبنات

ياسمين عبد الكريم محمد علي الأسدي – عميد كلية الآثار

معن حسن عبد الله أحمد الماجد – عميد كلية هندسة النفط والتعدين

سعد رمضان محمد بلال الجبوري – عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية

منال رافت خالد موسى الحمداني – عميد كلية العلوم السياحية

وأضافت المصادر أن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة الجامعة لتحديث هيكلها الأكاديمي وضخ طاقات جديدة في إدارة الكليات، بما يعزز جودة التعليم العالي في محافظة نينوى.

وكان مصدر مسؤول في جامعة الموصل قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "جامعة الموصل أجرت سلسلة تغييرات إدارية شملت قرابة 20 منصباً، تضمنت تعيين عمداء جدد لعدد من الكليات".

وأوضح المصدر أن "التغييرات طالت عمادات كليات الحقوق، الفنون، التربية البدنية، التربية الأساسية، التربية للصرفة، الآداب، الهندسة، العلوم السياسية، والكليات الطبية، بالإضافة إلى مناصب عليا في رئاسة الجامعة، من بينها مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية ورئيس جامعة الحمدانية".

وبين أن "هذه التغييرات تأتي ضمن خطة إدارية تهدف إلى تعزيز الأداء الأكاديمي وتدوير الكفاءات داخل المؤسسة التعليمية".