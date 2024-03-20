شفق نيوز تكشف أسماء الضباط المحالين للإمرة على خلفية تفكيك شبكة "الابتزاز"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الضباط الذين تمت إحالتهم إلى الإمرة بعد تفكيك شبكة لـ"الابتزاز" الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القائمة تضمنت مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن، حيث تمت إحالته إلى إمرة وزارة الداخلية، وكذلك مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق الركن سعد العلاق، وتمت إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع".

وبين المصدر أن "القائمة ضمت أيضاً 14 ضابطاً برتب نقيب، ومقدم، وعقيد، ولواء، من وزارتيّ الداخلية والدفاع".

فيما كشف مصدر في وزارة الداخلية، لوكالة شفق نيوز، أن "الشبكة تضم نحو 40 ضابطاً من وزارة الداخلية فقط".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، قد أعلن في وقت سابق، عن اكتشاف شبكة "ابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأي عمل يمسّ سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، فقد توصلت التحقيقات إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم".

وأضاف "وعليه قررت هذه اللجنة إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم".