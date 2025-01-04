شفق نيوز تزور ساحات اعتصام البصرة و"أهالي الصادق" يهددون بالتصعيد: سنتحول لمحافظة

شفق نيوز/ زارت وكالة شفق نيوز، اليوم السبت، ساحات الاعتصام لمتظاهري قضاء الصادق شمال البصرة واستمعت إلى حديثهم و مطالبهم، والذين طالبوا الوكالة بإيصال مناشداتهم إلى الجهات المعنية.

وقال الشيخ عماد المنصوريّ أحد منظمي التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "قصة التظاهرات بدأت قبل 8 أشهر و تجمع المئات في هذا المكان ليزداد عددهم بمرور الوقت إلى آلاف المتظاهرين المطالبين بأبسط الحقوق كالتعيينات و البنى التحتية التي بات يفتقر إليها القضاء، و اعتصاماتنا هذه مستمرة منذ أسبوعين لغاية يوم الإثنين القادم وما بعدها سنطالب بمطالب أكبر حتى المطالبة بأن نكون محافظة منفصلة لنا مقدراتنا وامتيازاتنا".

من جانبه أوضح "أبو الحسن الشاوي" أحد المنظمين للتظاهرة: إن "واحدة من أهم الكوارث التي يعيشها أهالي القضاء هي التلوث البيئي و ما نعانيه من ملوثات نفطية أصابت الكثير بأمراض سرطانية ولا توجد عائلة واحدة لم يدخلها المرض بالإضافة إلى الملوثات النهرية وما تعانيه مصادر الماء من تلوث حقيقي بسبب مصب المياه الآسنة في الأنهر التي نعتمد عليها في الاستخدامات البشرية و رغم حجم هذه المشكلة الكبيرة لكن لم نجد أي تحرك حكومي لحلها و إنقاذ الأهالي".

ويروي المتظاهر نوري عبد النبي الحسن قصته مع أولاده الأربعة قائلاً: إن "أولادي تخرجوا من الجامعات و بعد الجهد الجهيد عملوا بمدارس قضاء الصادق بنظام مجاني أجبرتهم عليه تربية البصرة لغرض التعيين و لكن لغاية الآن و بعد أربعة سنوات من العمل لم يتم تشغيلهم بأجر رغم المطالبات الكثيرة هم و أقرانهم ضمن ملف 19 ألف درجة وظيفية، لذا نطالب من منبركم الشريف الجهات المعنية بالنظر إليهم و لعوائلهم و الإسراع بتثبيتهم".