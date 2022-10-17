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شفق نيوز ترصد "شللاً صباحياً" في شوارع بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-17T06:13:04+0000
شفق نيوز ترصد "شللاً صباحياً" في شوارع بغداد

شفق نيوز/ رصدت وكالة شفق نيوز، الموقف المروري لبعض شوارع العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الاثنين.

وذكر مراسل الوكالة، أن زخماً مرورياً تركز في ساحة الدلال بمنطقة الاعظمية، وعند سيطرة ام الطبول لغاية تقاطع البياع، وعند سيطرة جسر ديالى، وكذلك عند مدخل منطقة الدورة من جهة الجمعية، مشيرا الى أن حادثاً مروريا وقع على سريع الدورة تسبب كذلك بازدحام بدءاً من منطقة من معسكر الرشيد باتجاه المصفى.

وكذلك لف الازدحام، جسر الطابقين، وساحة الحرية، وبحسب مراسلنا، فإن ازدحاماً شديداً شل الشوارع الفرعية في حي العامل، فضلاً عن شارع المطار باتجاه سريع القادسية بسبب "المطب الصناعي"، فضلاً عن مدخل شارع المطار من سريع صلاح الدين ( الشعلة)، وتقاطع جسر حي العامل من جهة المطار الذي بدا  شبه متوقف.

كما شل الازدحام حي الجهاد بطريق الخروج إلى شارع المطار، فضلاً عن تقاطع صلاح الدين في العامرية بالاتجاهين، وطريق البياع من تقاطع البياع باتجاه اليرموك، وتقاطع الصرافية من جميع الاتجاهات، بالاضافة الى علوة الرشيد باتجاه جسر الدورة، وتقاطع المصافي، كما اشتد الزخم المروري، في منطقة الجادرية باتجاه جامعة بغداد لغاية السيدية. 

وأشار مراسلنا الى ان تلك الازدحامات تسببت في اعاقة وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات الى دوامهم الرسمي، لافتا إلى سلوك الكثير منهم طريقهم مشيا على الأقدام.

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