شفق نيوز ترافق الإيزيديين في عيدهم وأمنياتهم بالسلام وتحرير المختطفات (صور)

شفق نيوز/ احتفل الإيزيديون في العراق والعالم، مساء اليوم الثلاثاء، بعيد رأس السنة الإيزيدية "سه ر سال" في معبد لالش المقدس، المكان الذي يعد محوراً دينياً وثقافياً لهم.

وحضر الآلاف من مختلف المناطق العراقية ومن خارج البلاد أيضاً إلى المعبد للمشاركة في الاحتفالات، وامتزجت الدعوات والأناشيد الدينية بإشعال القناديل رمزاً للنور والأمل في هذا اليوم المميز.

وقام رجال الدين بأداء الطقوس التقليدية من ترتيل الأناشيد الدينية المخصصة للعيد إلى إشعال الشموع والقناديل.

وأكد مسؤول الإعلام في معبد لالش، لقمان سليمان، لوكالة شفق نيوز، أن الإيزيديين يحتفلون بهذا العيد بتجديد الملابس وتلوين البيض بألوان طبيعية.

ويعتبر الأربعاء الأول من نيسان/ أبريل بتقويمهم الشرقي بداية الاحتفالات، حيث يتم البدء بها في معبد لالش ليلة العيد الذي يعتبر "خميرة الأرض" في الفلسفة الإيزيدية.

من جهتها، أعربت إحدى المشاركات، زهرة خلو، القادمة من منطقة بعشيقة شمال مدينة الموصل، عن سعادتها بالاحتفال بعيد رأس السنة الإيزيدية، معربة عن أمنياتها بسلام عالمي وخاصة في العراق وإقليم كوردستان، مشيرة إلى أنها ورفاقها قد أشعلوا القناديل وأدوا الدعوات بتحرير ما تبقى من النساء والأطفال الإيزيديين الذين لايزال مصيرهم مجهولاً.

وفي سياق مماثل، أكد خديدا حسو، أحد المشاركين، على استعدادهم للاحتفال بالعيد من خلال تلوين البيض واقتناء الملابس والحلويات الخاصة بالمناسبة، وزينوا أبواب منازلهم بورود شقائق النعمان وقشور البيض، معبراً عن فرحتهم واعتزازهم بتراثهم الثقافي والديني.

وبحسب التقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، سيكون يوم غد الأربعاء عطلة رسمية في المؤسسات الحكومية كافة في الإقليم بمناسبة رأس السنة الإيزيدية.

وقالت الحكومة في بيان اليوم، إن الدوام الرسمي سيتم استئنافه يوم الخميس 17 نيسان/ أبريل الجاري.

كما وأعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، مساء أمس الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي للإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية يوم الأربعاء.

ويُعد عيد رأس السنة الإيزيدية من المناسبات الدينية الخاصة لدى أبناء الديانة الإيزيدية، ويُحتفل به سنوياً في شهر نيسان، وسط طقوس دينية وتراثية في مناطقهم الرئيسية بمحافظة نينوى، لا سيما في سنجار وبعشيقة وبحزاني والشيخان.