شفق نيوز تتقصى وضع العراقيين في أوكرانيا.. 4 دول توافق على استقبالهم

شفق نيوز/ كشف القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أوكرانيا، حسين عباس، يوم السبت، عن موافقة أربع دول على استقبال أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا التي تشهد غزوا روسيا لها منذ الخميس.

وقال عباس في مقابلة مع وكالة شفق نيوز، إن "الجالية العراقية في أوكرانيا تتألف من ٥٥٣٧ مواطنا، بعضهم يحملون الجنسية الأوكرانية وآخرون لديهم إقامة دائمة والبعض يحملون إقامة مؤقتة".

واضاف، أن "هناك حوالي ٤٥٠ طالبا عراقيا في أوكرانيا يدرسون في الجامعات الأوكرانية، وتعد الجالية العراقية في أوكرانيا جالية قديمة منذ زمن الإتحاد السوفيتي".

وحول الاجراءات المتخذة من قبل السفارة لحماية الجالية العراقية هناك، قال عباس: "قمنا بإجراءات كثيرة قبل بدء العمليات العسكرية، وتحديداً في نهاية شهر كانون الثاني، حيث قمنا بتشكيل خلية أزمة لتلبية إحتياجات الجالية ومتابعة شؤونهم".

وتابع: "قمنا بتشكيل لجنة من الموظفين وإطلاق أرقام هواتف ساخنة لمتابعة شؤون الجالية، وقمنا بنشر تلك الأرقام على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ ذلك الوقت هناك تواصل مع الجالية العراقية وتردنا في اليوم بحدود ألف مكالمة بخصوص الجالية".

وحول شؤون الطلبة في الجامعات الاوكرانية، قال: "تواصلنا مع ٣٧ جامعة ومعهدا يدرس فيها الطلبة العراقيون، وأرسلنا لهم كتبا نطلب من خلالها منح العراقيين إجازات دراسية في حال تأزم الوضع وأن تقدم امتحاناتهم ودراستهم بالنظام الإلكتروني، وتجاوبت معنا بعض الجامعات، وأرسلوا لنا واقع حال الطلبة وبعض خطابات من بعض الطلبة الذين يعانون من مشاكل أو لديهم مقترحات وبدورنا تواصلنا مع الطلبة أيضاً".

واضاف: "بعد الأزمة قمنا بتشكيل خلية جديدة تسمى خلية الأزمة الرباعية المكونة من السفارة العراقية في دول ( أوكرانيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا ) وعلى مدار الساعة هناك تواصل مستمر بين هذه السفارات وتواصلنا مع الخارجية الأوكرانية ، ونسقنا في موضوع الجالية العراقية وكيف سيتم إجلاؤهم إذا تلزم الأمر".

ولفت عباس إلى أن "المقلق بالأمر هو توتر الأجواء الأوكرانية وتنقل الطائرة يكاد يكون مستحيلا في ظل الجو المشحون، وبجهود وزارة الخارجية مع وزارة الداخلية، لأجل استحصال الموافقة على استخدام السفارة لمنح فيزا لدخول للمواطنات الأوكرانيات المتزوجات من مواطنين عراقيين لدخول العراق بشكل سلس".

واردف بأن: "الجالية العراقية منتشرة في كل مدن أوكرانيا لأنها جالية قديمة منذ عشرات السنين، ولم تواجه الجالية مشاكل لغاية الآن عدا توتر حصل عند الحدود مع بولونيا وتدخلنا لحلها".

وبين، أن "السفارات العراقية في بعض الدول قامت بإرسال ممثلين عنها وتقوم بمتابعة خروج بعض المواطنين من الجالية في أوكرانيا إلى خارجها، وسيتم إحصاء الخارجين وإرسال الحصيلة إلى بغداد"، مشيراً، إلى أنه "حالياً من الصعب على أي سفارة أن تقوم بإحصاء مواطنيها، كون الخارجين من أوكرانيا عبر الحدود وصل حوالي ١٠٠ ألف، لذا نحتاج بعض الوقت لحساب عدد العراقيين الخارجين من أوكرانيا، والأمور تجري بشكل سلس حتى الآن".

واكد، بالقول "نتواصل الآن مع وزارة الخارجية ومنظمة الصليب الأحمر لفتح منفذ بري لإجلاء العراقيين في حال تصعيد الوضع، لكن حالياً من الصعب على الجانب الأوكراني توفير هذا المنفذ، وحالما يتم توفره بالتعاون مع الصليب الأحمر سنقوم بإرسال منشآت لنقل العراقيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا باتجاه بولونيا أو رومانيا أو بلغاريا"، منوها إلى أن "سفارات هذه الدول استحصلت على موافقات الجهات المختصة على دخول العراقيين".

واختتم: "بدورنا ننسق الآن مع وزارات الخارجية في هذه الدول بشكل مباشر، من خلال وزارة الخارجية العراقية والناطق باسمها، الذي أخذ على عاتقه الاهتمام بهذا الموضوع، إضافة إلى خلية الأزمة الرباعية التي دخل بها رئيس دائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية، والمتحدث الرسمي بإسم الوزارة أحمد الصحاف ، ونعمل معاً على التنسيق لاتخاذ الإجراءات المطلوبة".