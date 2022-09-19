سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شفق نيوز تتقصى حصيلة ضحايا الحوادث المرورية في العراق خلال 9 أيام

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-19T08:28:42+0000
شفق نيوز تتقصى حصيلة ضحايا الحوادث المرورية في العراق خلال 9 أيام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بتسجيل أكثر من 30 حادثاً مرورياً في مناطق متفرقة من العراق خلال آخر 9 أيام، مشيراً الى مصرع وإصابة 273 شخصاً بينهم أجانب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات المرورية سجلت 32 حادثاً مرورياً للفترة من 10 أيلول حتى اليوم الإثنين".

وأوضح المصدر، أن "الحوادث أودت بحياة 32 شخصاً وإصابة 241 شخصاً"، مشيراً الى ان "من بين الوفيات والمصابين جنسيات ايرانية واجنبية شاركوا في الزيارة الاربعينية".

وأرجعت مديرية المرور العامة العراقية، أسباب ارتفاع معدل حوادث السير خلال أيام الزيارة الأربعينية، إلى عدم التزام سائقي المركبات بالتعليمات المرورية، وخاصة بالسرعة المحددة، وسيرهم عكس الاتجاه، أو اللهو واللعب بالهاتف النقال أثناء القيادة.

وشهد العراق خلال الأسبوعين الماضيين توافد آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية والدول الإسلامية نحو كربلاء لأداء مراسم الزيارة الأربعينية، إلا أن الزيارة الحالية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث السير راح ضحيتها العشرات من الضحايا ومئات المصابين.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن مواساتها وتضامنها مع أسر ضحايا حوادث السير التي تعرض لها الزائرون في مناطق متفرقة من العراق، وأكدت تسلم البلاد جثامين الضحايا بالتعاون مع السلطات العراقية.

related

غالبيتهم إيرانيون.. عشرات الضحايا والإصابات بحوادث سيّر في العراق

Date: 2022-09-11 21:12:01
غالبيتهم إيرانيون.. عشرات الضحايا والإصابات بحوادث سيّر في العراق

المرور تخص شفق نيوز بتفاصيل جديدة عن مصرع الشاعرين وتعلن حصيلة مفزعة للحوادث

Date: 2022-07-03 10:02:23
المرور تخص شفق نيوز بتفاصيل جديدة عن مصرع الشاعرين وتعلن حصيلة مفزعة للحوادث

خلال 2021 في العراق.. 10 آلاف حادث سير وأكثر من 14 ألف ضحية

Date: 2022-09-07 10:51:52
خلال 2021 في العراق.. 10 آلاف حادث سير وأكثر من 14 ألف ضحية

المرور تفرض غرامات على المركبات المخالفة لتعليمات الصحة

Date: 2021-02-16 11:05:51
المرور تفرض غرامات على المركبات المخالفة لتعليمات الصحة

المرور والدفاع المدني تعلنان خطتهما الخاصة بزيارة عاشوراء

Date: 2022-08-06 20:54:51
المرور والدفاع المدني تعلنان خطتهما الخاصة بزيارة عاشوراء

واسط تحمل "الطرق والجسور" مسؤولية حوادث "طريق الموت"

Date: 2021-06-13 11:08:10
واسط تحمل "الطرق والجسور" مسؤولية حوادث "طريق الموت"

المرور تصدر توجيهاً بشأن عمل مركبات خصوصي "تاكسي" أجرة

Date: 2021-12-15 16:46:56
المرور تصدر توجيهاً بشأن عمل مركبات خصوصي "تاكسي" أجرة

بغداد.. مصرع أم وابنتها بحادث سير مروع وانتحار امرأة طاعنة بالسن

Date: 2022-08-13 10:22:25
بغداد.. مصرع أم وابنتها بحادث سير مروع وانتحار امرأة طاعنة بالسن