شفق نيوز تتقصى حصيلة ضحايا الحوادث المرورية في العراق خلال 9 أيام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بتسجيل أكثر من 30 حادثاً مرورياً في مناطق متفرقة من العراق خلال آخر 9 أيام، مشيراً الى مصرع وإصابة 273 شخصاً بينهم أجانب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات المرورية سجلت 32 حادثاً مرورياً للفترة من 10 أيلول حتى اليوم الإثنين".

وأوضح المصدر، أن "الحوادث أودت بحياة 32 شخصاً وإصابة 241 شخصاً"، مشيراً الى ان "من بين الوفيات والمصابين جنسيات ايرانية واجنبية شاركوا في الزيارة الاربعينية".

وأرجعت مديرية المرور العامة العراقية، أسباب ارتفاع معدل حوادث السير خلال أيام الزيارة الأربعينية، إلى عدم التزام سائقي المركبات بالتعليمات المرورية، وخاصة بالسرعة المحددة، وسيرهم عكس الاتجاه، أو اللهو واللعب بالهاتف النقال أثناء القيادة.

وشهد العراق خلال الأسبوعين الماضيين توافد آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية والدول الإسلامية نحو كربلاء لأداء مراسم الزيارة الأربعينية، إلا أن الزيارة الحالية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث السير راح ضحيتها العشرات من الضحايا ومئات المصابين.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن مواساتها وتضامنها مع أسر ضحايا حوادث السير التي تعرض لها الزائرون في مناطق متفرقة من العراق، وأكدت تسلم البلاد جثامين الضحايا بالتعاون مع السلطات العراقية.