شفق نيوز تتبع قيمة ممتلكات المتهم الأبرز بـ"سرقة القرن"

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الاثنين، أن ممتلكات المتهم الأبرز في "سرقة القرن" داخل إحدى مناطق بغداد تقدر بنحو 120 مليون دولار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العقارات التي يمتلكها المتهم (نور زهير) التي سوف تستردها الحكومة العراقية في شارع الاميرات بمنطقة المنصور وسط بغداد تتجاوز 19 مليون دولار".

وأشار إلى أن "المتهم يمتلك أيضاً مولاً في بغداد تقدر قيمته بنحو 100 مليون دولار".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن مساء أمس الأحد، استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة والتي عرفت بـ"سرقة القرن".

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار، وأن لجاناً تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية".

وبين أن "هناك لجاناً تحقيقية توصلت لنتيجة مفادها صرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار".

وأشار السوداني إلى أن "قاضي التحقيق توصل إلى اتفاق مع المتهم نور زهير على إخراجه من السجن لتصفية ممتلكاته وإعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة".