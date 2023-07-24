شغب أطفال يغضب النائب.. رصاص نيابي يصيب المدنيين جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بإصابة أربعة مدنيين جراء إطلاق النار المباشر من قبل حماية برلماني عراقي، في قضاء الشطرة ضمن محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حماية النائب الحالي فلاح الهلالي (حركة امتداد)، أقدموا على استخدام أسلحتهم وإطلاق النار المباشر في قضاء الشطرة، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين".

وأضاف المصدر، أن "حماية الهلالي هم من أشقائه، واستخدموا أسلحتهم نتيجة شجار نشب بين الأطفال"، مؤكداً "إقدام ذوي المصابين على تقديم شكوى ضد النائب وحمايته والآن بانتظار الإجراءات القانونية لاعتقالهم".