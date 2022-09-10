شعائر ميسان: إيران طلبت منا ادخال شركة خاصة لنقل الزوار مقابل أجور

شفق نيوز/ اعلن عضو لجنة الشعائر التابعة لديوان محافظة ميسان، محمد الكناني، اليوم السبت، عن احصائية جديدة بدخول الزائرين من منفذ الشيب الحدودي الى العراق، مؤكدا ان الجانب الإيراني ارسل العشرات من باصات الاسناد.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد الزائرين الذين دخلوا البلاد من منفذ الشيب الحدودي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 51577 زائراً، فيما غادره 14256 زائرا"، مؤكداً أن "العدد الكلي للداخلين تجاوز 250 ألف زائر منذ البدء بتفويج الزائرين الداخلين لاداء زيارة الاربعين".

وبين، ان "محافظة ميسان استطاعت توفير 90 عجلة لنقل الزوار بالمجان، وكانت على محورين، الأول شمل النقل من منفذ الشيب الحدودي الى مركز المحافظة، بينما الثاني من مركز المحافظة الى تقاطع الفجر بمحافظة ذي قار".

وأكد، أن "اللجنة سجلت اليوم وقوع حادث سير نتيجة تصادم عجلتين وأدى لسقوط 3 جرحى تم نقلهم لمشفى الزهراء التعليمي لغرض تلقي العلاج".

وعن مواقف الجانب الإيراني، أوضح الكناني، أن "الجانب الإيراني كان يرغب بدخول إحدى شركات القطاع الخاص لغرض نقل الزوار الايرانيين بمقابل مالي، لكن ادارة المحافظة أبدت اعتراضها بشدة على هذا القرار وابرقت لهم بأن نقل الزوار يجب ان يكون بالمجان وليس بمقابل كما نحن نفعل ذلك كعراقيين".

وأضاف، ان " الجانب الإيراني أبدى تفهمه لقرار الجانب العراقي، وأرسل 30 باصا كبيرا دخلت اليوم بشكل رسمي للمساهمة بنقل الزائرين من منفذ الشيب الحدودي، على يكون وقود هذه العجلات على نفقة ديوان المحافظة خدمة لزائري الامام الحسين".